MPK Poznań ma pierwszy autobus wodorowy! Już od soboty będzie woził pasażerów. Na jakich liniach będzie kursować?

W piątek, 22 września władze Poznania zaprezentowały pierwszy w mieście autobus wodorowy.

– Obchodzony dzisiaj Dzień bez Samochodu z pewnością przejdzie do historii poznańskiej komunikacji miejskiej. Prezentując pierwszy we flocie poznańskiego przewoźnika autobus wodorowy, po raz kolejny udowadniamy, że dla Poznania kwestie związane z ochroną środowiska są nie tylko symboliczne. To realne działania, dzięki którym powietrze w mieście staje się czystsze. Ten kierunek będziemy konsekwentnie kontynuować, bo zależy nam na tym, aby poznanianki i poznaniacy mogli w pełni korzystać z udogodnień i najnowszych technologii, poprawiających jakość życia w mieście