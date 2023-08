Przebudowa Świętego Marcina w Poznaniu zakończy się jeszcze w tym roku. Finisz prac jest już bliski

Od początku miesiąca samochody mogą skręcać z ul. Św. Marcin w prawo, w ul. Ratajczaka, w stronę Starego Browaru. Wcześniej nie było takiej możliwości, bo skrzyżowanie było przystosowywane do potrzeb planowanej trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka. Na skrzyżowaniu trwają jeszcze prace nawierzchniowe.

- W dniach 12-15 sierpnia podłączona została nowa sieć trakcyjna z przebudowywanej ul. Gwarnej do tej na ul. Św. Marcin

- mówi Maja Chłopocka z Poznańskich Inwestycji Miejskich. - Montowane były również lampy na słupach trakcyjno-oświetleniowych. Pozostały tam jeszcze do zrealizowania m.in. prace nawierzchniowe w obrębie rozjazdu tramwajowego i chodników, a także nasadzenia zieleni niskiej. Wykonawca przygotowuje się również do udostępnienia kierowcom przejazdu przez skrzyżowanie na wprost, od ul. Kantaka w stronę ul. Kościuszki, co będzie możliwe po wprowadzeniu odpowiedniego oznakowania.