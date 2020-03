Przedszkola nie działają z powodu pandemii koronawirusa, ale rodzice muszą za nie płacić

Od 11 marca żłobki, przedszkola i szkoły są zamknięte. Dzieci pozostają w domach, a placówki te nie organizują dla nich opieki. Czy w takiej sytuacji rodzice są zobowiązani opłacać czesne?

"Żłobki muszą być opłacane, by dzieci miały do czego wrócić"

Dyrektorzy i właściciele żłobków oraz przedszkoli podkreślają, że mimo iż placówki nie świadczą usług, to są zobowiązane do opłacania np. pensji pracowników. Zaznaczają, że by placówki mogły się utrzymać, muszą być opłacane.

- Czesne za żłobek nie zostało zawieszone. Niepubliczne placówki otrzymują dotację z miasta, a warunkiem jest wkład własny. W tym przypadku jest to czesne rodziców. Wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji. Rozumiem także rodziców, ale mimo zamknięcia, żłobek nadal funkcjonuje i ma takie same zobowiązania wobec pracowników. Jeżeli wszyscy chcemy mieć do czego wrócić, to musimy współpracować – tłumaczy Joanna Zielińska, dyrektor żłobka „Kreatywne Maluszki”.