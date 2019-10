Przetarg na projekt wiaduktów na Lutyckiej i Golęcińskiej. Kiedy znikną szlabany na przejazdach kolejowych? [WIZUALIZACJE]

– Biuro projektowe ma nie tylko przygotować dokumentację, ale także uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia, w tym decyzje środowiskowe, uzgodnienia z koleją, które umożliwią rozpoczęcie robót budowlanych – tłumaczy Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta.

Powstaną nie tylko wiadukty drogowe nad linią kolejową Poznań – Piła. W ramach inwestycji zostaną również przebudowane ulice – Lutycka (od skrzyżowania z ulicą Strzeszyńską do Koszalińskiej) oraz Golęcińska (od skrzyżowania z Wojska Polskiego i Podolańską do skrzyżowania z Koszalińską), a także Podolańska (od skrzyżowania z Wojska Polskiego i Golęcińską do skrzyżowania z Lutycką).

Ponadto przewiduje się przedłużenie Al. Solidarności (od ulicy Dojazd do Lutyckiej), ulicy Jasielskiej (od Lutyckiej do istniejącego fragmentu). Ma powstać również łącznik między Golęcińską i Lutycką, który umożliwi samochodom zjazd z ulicy Koszalińskiej w kierunku Lutyckiej. Na skrzyżowaniu ulic Koszalińskiej i Literackiej planuje się budowę ronda.