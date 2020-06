Rozdanie świadectw i zakończenie roku szkolnego - jak będą wyglądały? O terminie odebrania świadectwa zadecyduje dyrektor szkoły

Dyrektorzy przyznają, że najważniejsze będzie, by 26 czerwca świadectwa odebrali absolwenci szkół, którzy dokumentu będą potrzebowali przy rekrutacji. Dla pozostałych klas prawdopodobnie organizowane będą późniejsze terminy.

- Jesteśmy w trakcie ustalania kwestii rozdania świadectw. Jest trochę za wcześnie na konkrety, ponieważ ze względu na to, że mamy prawie 800 uczniów jest to trudne do zorganizowania. Na pewno nie będzie mogło się to odbyć jednego dnia ze względu na wytyczne dotyczące zachowywania bezpieczeństwa. Na pewno 26 czerwca świadectwa odbiorą uczniowie klas ósmych, którzy będą musieli rekrutować się do szkół średnich