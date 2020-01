Wkrótce ruszy kolejna inwestycja mieszkaniowa na Strzeszynie realizowana przez Poznańskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Przez najbliższe 8 lat miejska spółka chce wybudować ponad 2 tysiące lokali. Większość bloków powstanie na Naramowicach.

– Ostatecznie umowę z wykonawcą generalnym podpisaliśmy trzeciego stycznia. Jest nim firma Agrobex, która realizowała pierwszy etap inwestycji na Strzeszynie

– Będzie ona zależała od systemu, na jaki się zdecydujemy. Rozważamy w tym przypadku standardowy TBS-owski lub "Najem z dojściem do własności". Będzie to 199 lub 350 lokali

– To spore przedsięwzięcie, które spowoduje, że przeprowadzi się tam kilka tysięcy osób, dlatego musimy mieć pewność, iż dostępna będzie dobra infrastruktura drogowa i komunikacja miejska

Jesienią 2019 roku Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oddało 291 mieszkań powstałych przy ul. Żołnierzy Wyklętych i Elżbiety Zawackiej na poznańskim Strzeszynie. Większość z nich zrealizowano z myślą o programie "Najem z dojściem do własności", opierającego się na idei stopniowego wykupu mieszkania (umożliwia systematyczną spłatę ceny mieszkania w ramach czynszu oraz wykupienie najmowanego lokalu w okresie od 5 do 25 lat od momentu podpisania umowy najmu).Oprócz mieszkań dla lokatorów powstały parking podziemny, plac zabaw, a nawet stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych. To był jednak dopiero pierwszy etap inwestycji, którą miejska spółka postanowiła rozłożyć na trzy. W przypadku drugiego, zakładającego wybudowanie 180 mieszkań w tym miejscu pojawiły się problemy. PTBS dwukrotnie musiał unieważniać przetargi, a kiedy już udało się to przy trzecim podejściu, jedna z firm biorących w nim udział odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej.– informuje, prezes PTBS.Szef miejskiej spółki tłumaczy, że istniała możliwość rozpisania kolejnego, czwartego przetargu, jednak podjęcie takiej decyzji mogłoby skutkować wydłużeniem procesu inwestycyjnego o co najmniej pół roku.– A my mamy już chętnych najemców, nie chcieliśmy żeby musieli zbyt długo czekać na swoje mieszkania – podkreśla.Przypomnijmy, że nabór wniosków do II etapu zakończył się już w lipcu 2018 r. Wybudowanie bloków, w których znajdzie się 180 mieszkań ma kosztować spółkę około 56 mln zł.W przeciągu najbliższych kilku miesięcy PTBS chce ogłosić przetarg na kolejne i zarazem ostatnie pole inwestycyjne na Strzeszynie. W tym przypadku nie jest jednak jeszcze ustalona liczba mieszkań.– zaznacza A. Konieczny.Budowy realizowane przez miejską spółkę na Strzeszynie powinny się zakończyć z końcem 2022 r. Wtedy też mają wystartować przetargi na wyłonienie wykonawcy kolejnych inwestycji - tym razem na Naramowicach.Choć PTBS w tej lokalizacji działki ma już od dawna, to nie mógł rozpocząć żadnych działań ze względu plan zagospodarowania przestrzennego. Udało się go zmienić dopiero pod koniec 2015 r. Problemem jest także infrastruktura (sieci elektroenergetyczne, wodno-kanalizacyjne i ciepłownicze), którą w tym przypadku należy zbudować od podstaw.– Szykujemy się już do tej inwestycji, ale w tym przypadku jest jeden bardzo istotny szczegół, który powinien zostać spełniony, czyli powstanie trasy tramwajowej na Naramowicach – wyjaśnia prezes PTBS.Miejska spółka chce wybudować tam prawie 2 tys. mieszkań.– dodaje A. Konieczny.Budowa, podobnie jak w przypadku Strzeszyna będzie podzielona na kilka etapów i rozpocznie się po 2022 roku. W przeciągu 6-8 lat na Naramowicach miejska spółka chce oddać 1,8 tys. mieszkań.[g]7499803;0[/g]

