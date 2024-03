Ruszyła Kampania "Stop Pożarom Traw"! Czy wypalanie traw jest legalne? Statystyki dotyczące pożarów przerażają! OPRAC.: Alicja Tylkowska

Anna Kaczmarz/Polska Press

Zbliżająca się wiosna, to czas wzmożonych interwencji strażaków, do miejsc, gdzie wypala się trawy i okolicznych. Działanie to prowadzi często do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza - informują strażacy