"Skandal na dworcu Poznań Główny". Nie działa elektroniczna tablica z rozkładem pociągów. Od kilku dni nikt nie potrafi usunąć awarii

- Co najmniej od soboty od rana tablica ta jest uszkodzona w taki sposób, że w miejscu pierwszych czterech pociągów - zarówno w odjazdach jaki przyjazdach - pojawiają się kwadraciki i nic nie można odczytać - dodaje.

Nie można przez to zobaczyć najważniejszych informacji o przyjazdach i odjazdach, co jest - jak podkreśla mężczyzna - kluczowe zarówno dla przesiadających się ("często na żyletkę") uchodźców, jak i dla wolontariuszy oraz służb udzielających rad i prowadzących na właściwe perony.

- Osobiście dwukrotnie zgłaszałem ten problem informacji kolejowej w holu głównym dworca, w sobotę i w niedzielę. Usłyszałem, że napisali maila do serwisu, nie mają do niego telefonu i że to są "trzy spółki" - typowe polskie "nie da się". Gdy wczoraj wychodziłem z dworca o godz. 22, tablice były uszkodzone - informuje.