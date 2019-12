Od stu lat sklepy Poznańskiej Spółdzielni Spożywców Społem goszczą na poznańskim rynku. Z tej okazji na ul. Św. Marcin w Poznaniu odbywa się wystawa archiwalnych zdjęć. Na nich można zobaczyć dawne wystawy sklepowe, najbardziej popularne sklepy Społem, ośrodki Praktyczna Pani, a także samych pracowników. Wystawa jest czynna do 22 grudnia 2019 roku.

Historia sklepów Społem zaczęła się sto lat temu, dokładnie 29 sierpnia 1919 roku. Poznańska Spółdzielnia Spożywców została zawiązana przez 105 poznaniaków chcących stworzyć dobrze prosperującą sieć sklepów. Początkowo spółdzielnia dysponowała tylko dwiema placówkami handlowymi, zlokalizowanymi przy ulicach Górna Wilda i Łazarskiej.Przez lata sieć bardzo się rozrastała i dołączali do niej kolejni członkowie. Dwadzieścia lat później liczyła już 56 sklepów. Przez kolejne lata powstały w Poznaniu pierwsze spółdzielcze sklepy samoobsługowe.W 1983 roku sieć zrzeszała 61 860 członków i dysponowała 676 sklepami. Kolejne lata przyniosły pogorszenie rynku, jednak do dzisiaj Społem obecny jest w wielu punktach w Poznaniu. Obecnie Społem PSS jest jednym z najdłużej istniejących podmiotów gospodarczych w Poznaniu. Działa w 55 placówkach w branży spożywczej i przemysłowej.Historię rozwoju sieci Społem przypominają poznaniakom archiwalne zdjęcie zaprezentowane na ulicy Św. Marcin, na wysokości hotelu Altus z okazji stulecia Społem. Na prezentowanych zdjęciach znajdują się między innymi: archiwalne ujęcia związane z historią Społem PSS, wystawami sklepowymi, pracownikami, popularnymi sklepami, ośrodkami Praktyczna Pani. Wystawa będzie czynna do 22 grudnia.Miejsce wystawy także jest nieprzypadkowe. Hotel Altus, który ulokowany jest w jednej z Alf nawiązuje do historii Poznania i historii sieci Społem przez chociażby stylizowany na znak PSS Społem logotyp restauracji #projekt_alfa.

