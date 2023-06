Prezes Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odwołany. Pełniący jego obowiązki będzie zarabiał 17 tys. zł za dwie godziny pracy dziennie!

Prezes Poznańskiej spółdzielni mieszkaniowej odwołany

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, do odwołania doszło z powodu utraty zaufania, do którego miał doprowadzić brak współpracy prezesa z radą nadzorczą oraz brak działań w kwestii Bazy Boranta czy Pątkowskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Na mocy decyzji umowa z obecnym prezesem została rozwiązana, a on sam przestał pełnić swoją funkcję praktycznie z dnia na dzień.

Na razie na swoim stanowisku pozostaje wiceprezes Grzegorz Maćkowiak, który został powołany razem z odwołanym prezesem. Jak twierdzą nasi informatorzy, jego odwołanie jest kwestią czasu. Wynika to z braku powiązania z osobami, które doprowadziły do odwołania prezesa Tysowskiego.

Zemsta Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej?

- Prawdopodobnie zostało to odebrane przez osoby, które miałby zostać odwołane jako inicjatywa prezesa Tysowskiego i stąd postanowiły one w odwecie doprowadzić do odwołania prezesa

17 tysięcy złotych miesięczne za dwie godziny pracy dziennie

- To jest bulwersująca sytuacja. W ten sposób część członków rady nadzorczej umieściło „swojego człowieka” na stanowisku prezesa, aby chronić swoje interesy. Chcą oni szybko, jeszcze przed zakończeniem walnego zgromadzenia, 22 czerwca zwołać posiedzenie rady nadzorczej, by przygotować wybory nowego prezesa. Chcą zdążyć z przepchnięciem swojego człowieka, dopóki mają większość w radzie nadzorczej i zanim zostaną odwołani 29 czerwca

Bardzo drogi monitoring osiedli na terenie Poznańskiej Spółdzielni

Jak już informowaliśmy na łamach „Głosu”, w ubiegłym roku, monitoring obsługiwany przez firmę Cerber jest nadzorowany przez operatora tylko od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do 14. W pozostałych godzinach system ten działa w sposób pasywny – kamery nagrywają to, co dzieje się na terenie osiedli, jednak w przypadku łamania prawa nie ma możliwości podjęcia szybkiej interwencji.