Strajk włoski w szkołach. Sprawdź, czego nie będą robić nauczyciele w ramach protestu

zobacz galerię (3 zdjęcia) 15 października nauczyciele rozpoczną strajk włoki. Będą powstrzymywali się od obowiązków, za które nie otrzymują wynagrodzenia. Związek nauczycielstwa Polskiego przygotował spis zadań, które nauczyciel powinien wykonywać w ramach prawa oświatowego i ustalonej pensji. Wojciech Wojtkielewicz zobacz galerię (3 zdjęcia)

We wtorek, 15 października nauczyciele rozpoczną strajk włoski. Jak zapowiedział Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, ma on polegać na powstrzymywaniu się przez nauczycieli od zajęć niestatutowych. Mają się oni ograniczyć do obowiązków, które zapisane są w prawie oświatowym lub statucie szkoły. Co to oznacza dla uczniów?