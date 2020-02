Stuletni kasztanowiec na poznańskich Jeżycach zostanie wycięty. Czy drzewo można było uratować?

W zoo w Poznaniu pojawiły się nowe zwierzęta. To binturongi

Pieszczotliwie nazwane przez opiekuna: Zmora i Brukselka - dwie samice binturonga to nowi mieszkańcy zoo w Poznaniu. W naturze to mieszkańcy Azji, ale do ogrodu zoologicznego przyjechały z Berlina. Na razie zapoznają się z nowym domem, wybiegiem i pracownikami zoo. Publiczności z...