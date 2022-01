Święty Marcin w przebudowie, ale miasto już myśli o kolejnych inwestycjach - na placu Wolności i Ratajczaka

- Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym będzie zajmował się m.in. projektem wykonawczym, opracowaniem czasowej organizacji ruchu w uzgodnieniu ze służbami miejskimi, a następnie kompleksowymi pracami budowlanymi. Do tej pory w ramach Programu Centrum zmienił się fragment ul. Św. Marcin między Gwarną a Ratajczaka, a obecnie trwa przebudowa dwóch kolejnych odcinków tej ulicy wraz z fragmentem Al. Marcinkowskiego. Przed nami więc kolejne wyzwanie – mówi Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Duże zmiany czekają układ torowy przy placu Wolności i jego fragment przy ul. 27 Grudnia – torowisko będzie przebudowane do planowanego przystanku pomiędzy ul. Ratajczaka i Kantaka i przesunięte na północ. Zmieni miejsce przystanek na pl. Wolności, który ma być przesunięty na ul. 27 Grudnia, i obsłuży tramwaje jadące w kierunku ul. Gwarnej. Nowe torowisko z przystankiem dla tramwajów jadących w stronę Arkadii pojawi się na ul. Ratajczaka – na odcinku od skrzyżowania z ulicami 27 Grudnia i pl. Wolności do ul. Św. Marcin. Obok, na chodniku przy Bibliotece Uniwersyteckiej znajdzie się miejsce dla drogi rowerowej i zieleni. Jednocześnie skrzyżowanie ul. 27 Grudnia i ul. Ratajczaka połączy się z nowo projektowaną trasą tramwajową w ul. Ratajczaka, co w przyszłości umożliwi wjazd z ul. Ratajczaka w ul. 27 Grudnia.