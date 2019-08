Szykuje się niedziela pełna objazdów i korków w Poznaniu - będzie wyścig kolarski i mecz Lecha

W niedzielę, 1 września kierowcy mogą mieć problem z przejazdem przez Poznań. Na ulicach miasta zostanie bowiem rozegrany wyścig kolarski, a na dodatek tego samego dnia i to po południu swój mecz na stadionie przy ul. Bułgarskiej rozegra poznański Lech, co oznacza zwiększony ruch samochodowy.

O wyścigu kolarskim UCI Gran Fondo World Championships POZNAŃ 2019 uprzedzają od kilku dni tablice przy ulicach, które będą wyłączone z ruchu. Organizator też uprzedza o znaczących utrudnieniach w ruchu, wynikających z tego, że będzie zamknięta cała trasa zawodów, przy czym mają być one wprowadzane etapowo, wraz z postępem wyścigu. Poznaniakom pozostaje zatem kibicować kolarzom z 40 państw w walce o tytuł mistrza świata i… najlepiej, w miarę możliwości, unikać ulic wyznaczonych na trasę wyścigu. Gdyby zaś musieli przejechać, mogą skorzystać z infolinii - tel. 537 997 553, która będzie informowała o sytuacji od godz. 9.00 do 19.00. Uwaga – autobusy i tramwaje będą podporządkowane organizacji ruchu związanej z wyścigiem. Trasa wyścigu UCI Gran Fondo World Championships I tak, start i meta na ul. odpowiednio Bukowskiej (od ul. Matejki/Szylinga do ul. Roosevelta) i Grunwaldzkiej (w rejonie MTP), pociągnie za sobą zakaz zatrzymywania się samochodów od soboty od godz. 8.00 do niedzieli do godz. 16.00. Strefa zamknięta dla ruchu pojazdów wyznaczona jest na ul. Bukowskiej od Roosevelta do Szylinga / Kraszewskiego od soboty godz. 23.30 do niedzieli, do ukończenia zawodów.

Zobacz też: Poznań: Remonty w Poznaniu nie skończą się razem z wakacjami - są miejsca, gdzie we wrześniu także będą korki Rowerzyści pojadą trasą liczącą 150 km, a wiodącą ul. Bukowską na zachód, przez Wysogotowo, Lusowo, Duszniki, Lwówek, Wytomyśl, Buk, Niepruszewo, Zakrzewo, Skórzewo, do Poznania i dalej ul. Złotowską, Owczą i Grunwaldzką na teren MTP.

Nieprzejezdnych odcinków ulic trzeba spodziewać się w niedzielę od godz 8.00 na ul. Bukowskiej (od ul. Roosevelta do ul. Bułgarskiej) - zamknięty ruch w obie strony, do przejazdu ostatniego zawodnika, Bukowskiej od ul. Bułgarskiej do granic miasta – zamknięta będzie jezdnia wlotowa do centrum od godz. 8.00, ul. Złotowskiej (od ronda Malwowa/Skórzewska do ul. Owczej) – nieprzejezdnej w obie strony od godz. 11.00, ul. Owczej i Cmentarnej – zamkniętych od godz. 11.00, a także na ul. Grunwaldzkiej - od ul. Cmentarnej do ul. Ułańskiej, gdzie zamknięta będzie jezdnia wlotowa do centrum od godz. 11.00.

Kolarze będą startować w grupach od godz. 9.00 do 10.30, a ich powrót na metę spodziewany jest w godz. 12.30 - 14.30. W tym czasie może być utrudniony przejazd przez śluzy na trasie wyścigu. Śluzy te przewidziano w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej (Kraszewskiego/Szylinga, Polna, Przybyszewskiego, Szamotulska, Grochowska/Szpitalna, Bułgarska/Polska, Kolorowa, Złotowska, Sławińska) na rondzie Złotowska / Skórzewska / Malwowa, przy ul. Grunwaldzkiej (Cmentarna, Jawornicka, Bułgarska, Grochowska, rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego i na wysokości ul. Szylinga). Spis śluz na terenie pozostałych miejscowości znajduje się na stronie granfondopoznan.com.

Zobacz też: Wielkie utrudnienia w Poznaniu. Kolarski wyścig i targi rowerowe - dwie imprezy zagoszczą w Poznaniu od 29 sierpnia do 1 września Meta wyścigu i mecz Lech - Cracovia Niestety, końcówka wyścigu zbiegnie się z pierwszymi zmianami organizacyjnymi w ruchu przed meczem na Bułgarskiej. Ten rozpocznie się jednak o godz. 17.30, kibice powinni więc do tego czasu dojechać do stadionu. Wyjątkowo zatem trzeba przyjąć zasadę dojazdu – „im później – tym lepiej”... W sumie zmiany w okolicy stadionu obowiązywać będą od godz. 14.30 do godz. 21.30.

Przed rozpoczęciem meczu i w jego trakcie, wyłączone z ruchu będą ul. Wałbrzyska na odcinku od ul. Strzegomskiej do ul. Ptasiej, ul. Ptasia na odcinku od parkingu „POL-HOL" do ul. Wałbrzyskiej oraz ul. Węgorka, ul. Świerzawska od strony ul. Bułgarskiej oraz od strony ul. Marcelińskiej na odcinku za wjazdem na osiedle i pas do skrętu w lewo z ul. Grunwaldzkiej (od centrum) w ul. Jugosłowiańską. Pod koniec meczu z ruchu wypadną dwa pasy do skrętu w lewo z ul. Grunwaldzkiej (od strony Junikowa) w ul. Bułgarską, ul. Bułgarska od ul. Grunwaldzkiej do Marcelińskiej (w obu kierunkach), ul. Grunwaldzka od ul. Grochowskiej do ul. Bułgarskiej oraz od ul. Jawornickiej do ul. Jugosłowiańskiej, ul. Jugosłowiańska od ul. Taczanowskiego do ul. Grunwaldzkiej, wjazdy w ul. Grunwaldzką z ulic Conrada Drzewieckiego, Marszałkowskiej, Cześnikowskiej, Bolkowickiej i Babimojskiej.