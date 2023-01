Tego nie można jeść na kolację! 6 produktów, których nie wolno jeść wieczorem: rujnują zdrowie i obniżają jakość snu

Kolacja ma wpływ na zasypianie oraz na spokojny sen

Mówiąc krótko: organizm całe siły skupia na regeneracji narządów wewnętrznych - pusty lub przepełniony żołądek zaburzamy ten proces. Informacja, że należy pomijać kolację, bo ma to pozytywny wpływ na nasze zdrowie jest mitem. Należy natomiast z dużą uwagą komponować swoje wieczorne menu.

Sen odgrywa bardzo ważną role w życiu człowieka. Gdy śpimy, spowalniają się procesy metaboliczne oraz spada temperatura ciała - wszystko po to, by oszczędzać energię.

Kiedy najlepiej zjeść kolację?

Rekomenduje się jedzenie ostatniego posiłku 2-3 godziny przed snem: układ pokarmowy ma wówczas czas, by strawić pokarm, a poziom cukru we krwi ustabilizował się przed nocnym odpoczynkiem.

Przepełniony żołądek - ale i pusty żołądek - sprawiają, że później zasypiamy i częściej przebudzamy się w nocy. Kiedy przez częste nocne pobudki budzimy się niewyspani może to mocno się odbić na naszym zdrowiu oraz wywołać nieuleczalne choroby przewlekłe.