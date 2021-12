The Collection. Piękne i bajecznie drogie samochody w Poznaniu. Widziałeś je na ulicy? Kim jest Joseph Amissah? Zobacz zdjęcia!

McLaren 720S, Rolls Royce Wraith, Lamborghini Aventador SVJ, Lancia Delta HF Integrale, Ferrari Testarossa - te i kilka innych pięknych, bajecznie drogich samochodów możecie zobaczyć na ulicach Poznania. Wszystko za sprawą Josepha Amissaha, znanego jako The Collection. Kim jest Joseph Amissah? Dlaczego mieszka w Poznaniu? Skąd ma pieniądze na samochody? Tego dowiecie się z naszego materiału. Zobaczcie zdjęcia samochodów The Collection! Czytaj dalej i zobacz piękne, bajecznie drogie samochody The Collection --->

Kim jest Joseph Amissah - The Collection?

Większość zna go jako The Collection, właściciela drogich samochodów, dzielącego się swoją pasją na Instagramie. Joseph Amissah, bo tak nazywa się właściciel tych przyciągających wzrok pojazdów, pochodzi z Ghany. W wieku trzech lat przeprowadził się do Wielkiej Brytanii. Teraz mieszka w Poznaniu, w City Parku i to właśnie tam macie największą szansę zobaczyć perełki z jego kolekcji.

The Collection - kawiarnia w Poznaniu

2 października 2021 roku The Collection otworzył w Poznaniu swoją kawiarnię. Cafe Mono znajduje się na terenie City Parku i dla wielbicieli drogich, szybkich samochodów jest miejscem idealnym. Joseph Amissah zadbał o wszystkie szczegóły, odpowiedni klimat, a w środku nie zabrakło nawet... jednej z perełek z jego kolekcji. Możecie przyjrzeć się z bliska BAC Mono, choć nie wiadomo, jak długo tam postoi, bo jak dobrze wiedzą jego obserwujący, The Collection lubi usiąść za kierownicą swoich pojazdów i nie ma ich tylko po to, by stały i dobrze prezentowały się w garażu. Dlatego nie zdziwcie się, jak na ulicach Poznania minie Was np. McLaren 720S.

Dlaczego The Collection mieszka w Poznaniu?

Zastanowiło Was, dlaczego Joseph Amissah wybrał akurat Poznań? Zadecydowały względy rodzinne. Sympatyczny milioner mieszkał wcześniej w Konstancinie i stamtąd dojeżdżał do stolicy Wielkopolski na spotkania z córką. To właśnie chęć bycia bliżej córki sprawiła, że The Collection podjął decyzję o przeprowadzce do Poznania. A wraz z nim trafiły tu jego wspaniałe samochody.

Skąd The Collection ma pieniądze na samochody? Czym się zajmuje Joseph Amissah?