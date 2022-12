To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę! Jak działa mała czarna? Sprawdź fakty i mity OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Pijesz kawę? Nie wyobrażasz sobie poranka lub dnia bez małej czarnej? Dowiedz się, jak kawa działa na Twój organizm! Przedstawiamy fakty i mity dotyczące kawy. Poznaj prawdziwe informacje oraz te, które nie mają żadnych potwierdzeń w badaniach. Aby dowiedzieć się, co jest prawdą a co kłamstwem dotyczącym kawy przesuwaj kolejne zdjęcia w galerii. PIXABAY Zobacz galerię (12 zdjęć)

Co dzieje się z Twoim organizmem, gdy pijesz kawę? Wielu z nas posiada nawyk rozpoczynania dnia od wypicia filiżanki kawy. Bardzo często trafia ona do naszego żołądka bez zjedzenia śniadania - po prostu na czczo. Szybki tryb życia, poranny brak apetytu, potrzeba szybkiego przebudzenia to najczęstsze powody, przez które filiżanka kawy trafia do naszego żołądka w godzinach porannych. Niestety, musisz wiedzieć, że ta aromatyczna mała czarna, nie sprzyja Twojemu zdrowiu i może wywołać nieprzyjemne dolegliwości. Jakie mogą wystąpić skutki uboczne picia kawy na pusty żołądek? Przekonaj się - wejdź do naszej galerii! Być może pomyślisz o zmianie nawyków!