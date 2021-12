Tomik poezji "Bogini Jezus" posła Rafała Grupińskiego wydany przez poznańską bibliotekę za publiczne pieniądze

Sprawę opisuje Gazeta Wyborcza.

Najnowszy tomik poezji wieloletniego posła PO, Rafała Grupińskiego ukazał się w sierpniu tego roku. Jego cena wynosi 21 zł. Wydanie tomiku ufundowała z publicznych pieniędzy marszałkowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna.

W rozmowie z Wyborczą, radny Łukasz Grabowski, powiedział, że Grupiński "jest czynnym politykiem, sprawującym obecnie mandat posła na Sejm i zgodnie z Ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora posiada uprawnienia kontrolne w stosunku do podmiotów samorządowych, w tym w stosunku do wojewódzkich instytucji kultury. Tym samym zachodzi oczywisty konflikt interesów w przedmiocie korzystania przez niego z mecenatu podmiotu, w stosunku do którego posiada uprawnienia kontrolne".

Z ustaleń dziennikarza Wyborczej wynika, że łączny koszt wydania tomiku Grupińskiego wyniósł 5 977 złotych netto. W kwocie tej mieści się honorarium w wysokości 1,1 tys. zł.