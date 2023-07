Uchwała krajobrazowa powraca jak feniks z popiołów. Poznańscy radni ponownie ją uchwalili. PiS zarzucił urzędnikom złą wolę

Głosowanie nad uchwałą krajobrazową odbyło się w tym roku już po raz drugi. Wcześniejsza wersja prawa, które będzie obowiązywało na terenie Poznania, została uchylona przez wojewodę wielkopolskiego. Władze miasta zdecydowały się uwzględnić zastrzeżenia wojewody, zamiast wytaczania procesu sądowego.

- Obowiązuje nas rozstrzygnięcie wojewody, który w rozmowie zapewnił mnie, że jeśli jego zastrzeżenia zostaną uwzględnione, to wtedy uchwała wejdzie w życie. Nie damy się sprowokować żeby iść do sądu, bo ewentualny proces ciągnąłby się latami, co pokazuje przykład Warszawy