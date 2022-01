W Poznaniu pojawiły się tablice wyświetlające prędkość kierowców. Może być ich jeszcze więcej Grzegorz Okoński

Z jaką prędkością jedziesz w terenie zabudowanym? Radni osiedla Stare Miasto w Poznaniu proponują prezydentowi miasta, by w wybranych lokalizacjach ustawić urządzenia pomiarowe. To miałoby skłonić kierowców do przyhamowania, gdy zorientują się, że przekroczyli dozwoloną prędkość.