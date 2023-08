W Poznaniu powstanie nowoczesne centrum branżowe. Będzie kształcić piekarzy

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, którego celem jest wyłonienie wykonawcy projektu oraz robót budowlanych dla Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa. Nowe miejsce przy ul. Warzywnej na Winogradach.

- Inwestycja polegać będzie na rozbudowie istniejącego budynku Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich. Nowa część będzie składała się z trzech brył o różnej wysokości nawiązujących do architektury głównego gmachu. Przed projektantami także ekologiczne wyzwanie. Dążymy do tego, by nowe centrum zostało zaprojektowane zgodnie ze standardem budynków o niemal zerowym zużyciu energii