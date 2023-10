W Poznaniu wykoleił się tramwaj. Uruchomiono komunikację zastępczą. Zobacz zdjęcia

Wykolejenie tramwaju

- Na miejscu już działają nasze służby. Tramwaje kursują wahadłowo z Błażeja do pętli Wilczak. Przygotowujemy się do uruchomienia autobusowej komunikacji zastępczej - przekazał dyżurny Centrum Nadzoru Ruchu MPK.

We wtorek o godzinie 8:15 doszło do wykolejenia tramwaju linii nr 3.

Zmiana trasy linii tramwajowych

Tramwaje linii nr 11 i 99 zostały przekierowane do pętli Ogrody. Linie nr 3, 7 i 10 kursują trasą PST do osiedla Sobieskiego. Oprócz ruchu wahadłowego tramwajów od krańcówki Błażeja do pętli Wilczak, pętle Piątkowska i Połabska będą obsługiwane przez autobusy "za tramwaj".

Usuwanie skutków wykolejenia trwało do godz. 10.05.