Wideokonferencje, rozmowy z Sebastianem Kulczykiem, spacer z mamą i czytanie wnukowi. Spędziliśmy dzień z prezydentem Poznania

Do urzędu prezydent Poznania dociera między godz. 8.30 a 9. Poranek to czas na podpisywanie dokumentów. Jacek Jaśkowiak wskazuje na swoje biurko. - To, że urząd jest teraz zamknięty dla mieszkańców, nie oznacza, że spraw do załatwienia jest mniej. Wszystkie dokumenty muszę przeczytać i podpisać – wyjaśnia. Kolejne zdjęcie -->

Robert Woźniak