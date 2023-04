Wielkanoc 2023: W Wielką Sobotę mieszkańcy Poznania ruszyli do kościołów poświęcić pokarmy. Zobacz zdjęcia

Święconka, zwana również święceniem pokarmów, to tradycja ściśle związana z Wielką Sobotą. Wierni zanoszą do kościołów koszyczki wypełnione pokarmami, które mają być spożyte podczas niedzielnego śniadania wielkanocnego. W Polsce istnieje wiele regionalnych zwyczajów związanych z zawartością koszyków na święconkę. W każdym z nich z pewnością znajdziemy jednak jajka, baranek z ciasta, chleb, sól, kiełbasę i chrzan lub ćwikłę.

Ceremonia święcenia pokarmów odbywa się w kościołach. Wierni zanoszą przygotowane koszyczki do świątyni, gdzie zostają one poświęcone przez księdza. W trakcie błogosławieństwa, kapłan kropi wodą święconą zawartość koszyków, co ma na celu przekazanie Bożego błogosławieństwa na spożywane w niedzielę pokarmy. Następnie, wierni powracają do domów, gdzie przechowują poświęcone jedzenie do dnia następnego, czyli Niedzieli Wielkanocnej.