Wielki tort i barwny korowód. Tak miasto uczci 770-lecie Poznania. Co jeszcze zaplanowano?

- To było bardzo ważne wydarzenie również w układzie politycznym. Chociaż dzisiaj trochę to się zmieniło, nadal mamy samorząd i określone prawa, które się z tym wiążą. Poznań miał wtedy 21 hektarów z czego rynek zajmował 2 hektary. Wkrótce po tym ważnym wydarzeniu, mieszczanie zabrali się do pracy. Zbudowali ratusz, potem kościół farny. Dzisiaj możemy być z tego dumni! - mówi prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak