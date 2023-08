Wielkie remonty w Poznaniu na ukończeniu. Finisz na Starym Rynku i ul. Św. Marcin. Jak długo jeszcze potrwają prace? Grzegorz Okoński

PIM zapewniają, że prace na ul. Św. Marcin na odcinku między ul. Gwarną a mostem Uniwersyteckim są coraz bliżej końca: zasadnicze roboty budowlane mają potrwać jeszcze do końca bieżącego, trzeciego kwartału 2023 r. To prace związane głównie z chodnikami i drogami rowerowymi. Adam Jastrzębowski Zobacz galerię (14 zdjęć)

To już ostatni rok największych remontów w Poznaniu. Łączy je to, że trwają długo, dużo zmieniają, generują utrudnienia i prawie wszystkie mają kończyć się na jesieni tego roku. Wygląda na to, że wkrótce odpoczniemy od wykopów, koparek i zamkniętych ulic. Miasto kończy ważne prace remontowe i przebudowę ulic, pracując jednocześnie na kilku frontach.