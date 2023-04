Wiemy, kiedy wrócą i jak będą kursowały tramwaje w centrum Poznania! Padła konkretna data Paweł Antuchowski

Tramwaje do centrum Poznania wrócą 13 maja. Zaczną one kursować ulicami św. Marcin, Fredry i Mielżyńskiego. Na swoje trasy wrócą linie tramwajowe obsługujące trasę Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Zostaną także wydłużone kursy tramwajów linii numer 7, która z Ronda Śródka dotrze przez Most Teatralny do pętli Połabska.