Wolontariusz z Poznania zginął, niosąc pomoc ogarniętej wojną Ukrainie. Został pośmiertnie odznaczony Białym Krzyżem "Honor et Gloria"

Zginął niosąc pomoc ogarniętej wojną Ukrainie. Został odznaczony

Marek Mastalerz, pseudonim Miś, zaangażowany był w działania polskiej inicjatywy humanitarnej. Do "Inicjatywy Nehemiasz" dołączył jesienią 2022 r. Jego pierwszą misją było dostarczenie pomocy do Irpienia, do centrum wolontariatu, w którym służy m.in. Anatolij, przyjaciel Oleha - obaj byli kapelanami "Cyborgów z Doniecka" (ukraińscy żołnierze, którzy brali udział w obronie portu lotniczego w Doniecku podczas wojny na wschodzie Ukrainy 26 maja 2014 – 22 stycznia 2015 roku. Wszyscy byli ochotnikami. Nazywano ich tak ze względu na niezwykłą odwagę i wolę walki - PAP).

Jak przypomniał Sroka, "Marek swoją pracę tu, na miejscu, układał w taki sposób, by móc wyjeżdżać z pomocą na Ukrainę. Podchodził do tego bardzo poważnie. Przeszedł specjalne szkolenie przygotowujące wolontariuszy do służby w rejonach przyfrontowych. Szkolenie to przewidywało nie tylko pierwszą pomoc, ale też elementy taktyki, by wiadomo było co robić, jak jeździć, jak się ewakuować, jak postępować pod ostrzałem" - mówił.