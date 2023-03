Nie żyje wolontariusz z Poznania ostrzelany w konwoju humanitarnym. Zmarł w klinice w Kijowie

18 marca polska inicjatywa pomocowa "Nehemiasz" podała, że jej dwaj wolontariusze zostali ranni w wyniku rosyjskiego ostrzału na wschodzie Ukrainy i znajdują się w szpitalu w Dnieprze. Lżejsze rany odniósł mieszkający na stałe w Polsce obywatel Ukrainy. Z kolei ciężej ranny został obywatel Polski. W wyniku ostrzału doznał on rozległych obrażeń jamy brzusznej.

"Nadeszła do nas wiadomość, której nigdy nie chcieliśmy usłyszeć"

Lżej ranny wolontariusz trafił do Polski, natomiast "drugi miał zostać przewieziony do innego miasta na Ukrainie w celu dalszego leczenia i późniejszej ewakuacji do Polski". W weekend Inicjatywa "Nehemiasz" podawała kolejne informacje o stanie zdrowia wolontariuszy. W niedzielę poinformowano, że „stan naszego drugiego wolontariusza poprawia się, choć nadal jest poważny. Poszczególne obrażenia poddają się leczeniu, nawiązano też pierwszy kontakt po czasowym zmniejszeniu dawki leków anestezjologicznych".