Wyciek gazu na Wildzie w Poznaniu: Po awarii mieszkańcy kamienicy bez ogrzewania i ciepłej wody

W poniedziałek, 9 grudnia wieczorem doszło do wycieku gazu na Wildzie w Poznaniu. Ewakuować trzeba było około 80 mieszkańców kamienicy przy ul. Poplińskich i dwóch sąsiednich budynków. Lokatorzy wrócili do mieszkań jeszcze w nocy, ale aż do piątku nie mieli ogrzewania, ani ciepłej wody. To ma się zmienić, bo rzecznik Polskiej Spółki Gazownictwa poinformował, że fragment gazociągu został wymieniony i spółka jest gotowa do ponownego podłączenia mieszkań. Potrzebna jest jeszcze zgoda administracji budynku.