Wykolejony tramwaj przy szpitalu w Poznaniu. Zmiany w kursowaniu MPK

Tramwaj numer 2 wykoleił się godzinie 8.32 na skrzyżowaniu ulic 28 czerwca 1956 a Wybickiego. Do zdarzenia doszło w newralgicznym miejscu, przez co objazd aut oraz autobusów jest zablokowany, co powoduje duże utrudnienia w ruchu drogowym.

- Prosimy o korzystanie z autobusów numer 171 oraz 176. Wykolejenie jest poważne, a powrót do uruchomienia normalnego ruchu drogowego może potrwać długo

- oznajmił rzecznik prasowy MPK Poznań.