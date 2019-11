Z powodu transportu złota nie wylecieli do Londynu i Sztokholmu. Lotnisko Ławica przeprasza pasażerów

Lotnisko Ławica już w sobotę zaapelowało do pasażerów, którzy nie polecieli w wykupioną podróż, by zgłosili się do portu. Teraz władze portu wydały komunikat:

W imieniu Zarządu Portu Lotniczego w Poznaniu jeszcze raz bardzo przepraszamy za wydarzenia z dnia 16 listopada 2019 roku. Jednocześnie bardzo dziękujemy tym z pasażerów, którzy w dniu dzisiejszym osobiście poświęcili swój czas na spotkanie z naszym przedstawicielem w Porcie Lotniczym. Bardzo prosimy o wysyłanie drogą e-mail na adres pr@airport-poznan.com.pl dokumentacji (skany biletów wraz z kopią dokumentu potwierdzającego płatność, paragony parkingów, koszty dojazdu i inne) poniesionych kosztów z tytułu niedopuszczenia do lotu na tych destynacjach.

Lotnisko zapewnia, że każda reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie wspólnie z firmą ubezpieczeniową.