Zabytkowy tabor w ten weekend na poznańskiej Maltance! Na trasę wyjedzie słynny "ryjek" oraz parowóz

"Ryjek" z uwagi na niewielką pojemność oraz nieprzystosowanie do przewozu wózków dziecięcych oraz osób z ograniczoną sprawnością - pociągnie wagoniki, co umożliwi przewóz większej liczby pasażerów, także z niepełnosprawnościami.

Zabytkowe pojazdy na poznańskiej Maltance. Kursy co pół godziny

W weekendy kursy na Maltance odbywają się co 30 minut w godzinach od 10.00 do 19.00. O pełnych godzinach ze stacji Maltanka będzie wyruszał parowóz, a 30 minut później "ryjek".

Do końca sierpnia Kolejka Parkowa Maltanka będzie funkcjonować codziennie. W dni robocze kursy odbywają się o godzinie 9.30 i później, co godzinę od 10.00 do 18.30, natomiast z początkiem września nastąpi zmiana: kolejka będzie nieczynna w poniedziałki. Kursy będą realizowane od wtorku do piątku co godzinę oraz w weekendy co 30 minut.