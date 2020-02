Zagrożenie koronawirusem: Czy maseczki nas ochronią? Kto powinien je nosić? Sprawdź!

Zwiększa się liczba osób zakażonych koronawirusem na całym świecie. Choć w Polsce nie potwierdzono jeszcze ani jednego przypadku wirusa, to już teraz w aptekach i w hurtowniach brakuje maseczek ochronnych. O tym, kto właściwie powinien je stosować i w jaki sposób chronią one przed zakażeniem koronawirusem rozmawiamy z prof. Iwoną Mozer-Lisewską, ordynator oddziału zakaźnego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu.

Czy maseczki chronią nas przed koronawirusem?

Trzeba powiedzieć po raz kolejny i dobitnie, że maseczki powinny zakładać osoby, które są zakażone, lub występuje u niej podejrzenie zakażenia. Natomiast w odniesieniu do osób zdrowych, maski dotyczą tylko tych osób, które opiekują się chorymi lub tych, które są narażone na ekspozycję tego wirusa, chociażby ze względów zawodowych – np. lekarze, pielęgniarki, salowe, pracownicy laboratoryjni. Bez sensu jest noszenie masek przez osoby zdrowe na co dzień, na ulicy. Czytaj też: Zagrożenie koronawirusem w Poznaniu. Kluby zrezygnują z imprez? Czy wszystkie rodzaje maseczek są odpowiednie do ochrony, także maski budowlane?

Nie wiem jak wygląda maska budowlana i przed czym miałaby ona chronić. Natomiast zaleca się, żeby była to maseczka o dłuższej skuteczności, co najmniej do dwóch godzin. Ona powinna być lekko usztywniona, tak, by dokładnie można było ją wymodelować, by obejmowała jamę nosową i ustną.

W jaki sposób maseczki chronią przed zakażeniem koronawirusem?

Przechwytując drogę kropelkową osoby chorej. Tym samym zapobiegają rozprzestrzenianiu się wirusów na otoczenie. Tak, żeby podczas oddychania, kaszlenia czy kichania nie było tej ekspozycji.

W jaki sposób używać maseczki, by chroniła przed zakażeniem koronawirusem? Czy są jakieś wytyczne dotyczące „obsługi” maseczki?

Przy nakładaniu i zdejmowaniu maseczki należy jak najmniej manipulować przy niej rękoma. Nie powinno się dotykać tej części zewnętrznej. Zdejmować ją tylko od tyłu i umieszczać od razu w odpowiednich kubłach, a następnie myć ręce. Czytaj: Dziecko z podejrzeniem koronawirusa w poznańskim szpitalu. Są wyniki badań! Jak długo można nosić maseczkę i jak często powinno się ją zmieniać? To zależy od żywotności maseczki. Na pewno nie powinno się jej nosić dłużej niż dwie godziny. Jeśli korzystamy z maseczek bardzo miękkich, wówczas ich żywotność jest zdecydowanie krótsza. Takie maski powinniśmy nosić do momentu zawilgocenia się materiału.

Ostatnio pojawiły się głosy, że mężczyźni posiadający brodę, powinni zgolić ją przed założeniem maski, bo w przeciwnym razie nie spełni ona swojej funkcji. Czy jest to prawda?

Pierwszy raz słyszę taką opinię. Sądzę, że jest po prostu kwestia estetyki i higieny utrzymania zarostu. Z resztą to nie tylko dotyczy brody, bo chodzi przede wszystkim o schludny wygląd. To czy ktoś ma zarost, czy brodę nie ma znaczenia w porównaniu z kimś, kto zachowuje zaburzoną estetykę w tym względzie, mówiąc delikatnie. Przecież wielokrotnie podkreślamy, że bardzo ważne jest utrzymanie reżimu sanitarno-higienicznego. A to dotyczy wszystkich aspektów naszego schludnego wyglądu. ZOBACZ TEŻ:

Koronawirus - w Poznaniu brakuje już maseczek ochronnych Z czego, Pani zdaniem, wynika ten „maseczkowy szał”, który spowodował m. in. brak masek w aptekach i hurtowniach?

Myślę, że nie wszyscy ludzie zostali właściwie poinformowali i być może wynika to z jakiejś niewiedzy. Albo z mylnie kolportowanych informacji, że maseczki są skuteczne dla wszystkich. A może wynika to z zaczerpnięcia zwyczajów innych kultur. W końcu maseczki niezależnie od sezonu, są dość częstym zjawiskiem w krajach azjatyckich. Są nieodłącznym atrybutem ludzi podróżujących i przemieszczających się ulicami. Jednak jest to bardziej przyzwyczajenie kulturowe, lokalne niż ochrona.

Jak chronić się przed koronawirusem:

Objawy koronawirusa Wysoka gorączka, suchy kaszel i objawy niewydolności oddechowej. Pacjenci rzadko skarżą się na ból gardła, czy inne objawy, chociażby z przewodu pokarmowego. Jak chronić się przed zakażeniem? Należy unikać wyjazdów do terenów endemicznego pojawiania się wirusa i przestrzegać zasad sanitarno-higienicznych, jak częste mycie rąk i unikanie skupisk ludzkich. Należy dbać o właściwe nawadnianie i dobrze się odżywiać. ZOBACZ: