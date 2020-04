Zmieniamy Wielkopolskę. Rozpoczęła się długo oczekiwana budowa obwodnicy Wronek

W piątek, 17 kwietnia firmie Colas Polska oficjalnie przekazano plac pod budowę obwodnicy. Jak informuje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich - w pierwszej kolejności usunięte zostaną karpiny po wykarczowanych drzewach, zaplanowano też odhumusowanie, nadal prowadzone będą prace archeologiczne.

Przypomnijmy, że inwestycję realizuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W jej ramach powstanie obwodnica o długości 5,2 km, której początek zlokalizowany zostanie przy ulicy Szamotulskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w Nowej Wsi (gmina Wronki), a koniec sięgać będzie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 przed miejscowością Smolnica.

Zakres robót obejmuje budowę wiaduktu kolejowego nad linią PKP, a także wiaduktu nad drogą prowadzącą do miejscowości Stróżki. Powstanie również trójprzęsłowy most nad Wartą, 3 ronda, przepusty drogowe, drogi dojazdowe do terenów przyległych oraz chodniki i ciągi pieszo-rowerowe w obrębie skrzyżowań.

Wartość kontraktu, to ponad 81 mln zł, z czego blisko 66 milionów stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.