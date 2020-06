Zmieniamy Wielkopolskę. W Kaliszu powstaje Centrum Organizacji Pozarządowych

Środki ochrony osobistej dla wielkopolskich medyków

Kolejna transza środków ochrony osobistej oraz preparatów do dezynfekcji trafiła do placówek służby zdrowia w Wielkopolsce. To dalsza część pomocy unijnej, zapowiadanej przez marszałka Marka Woźniaka, w walce z epidemią koronawirusa.