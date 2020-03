Zmieniamy Wielkopolskę: Wczesne wykrywanie nowotworów zwiększa szanse na powrót do zdrowia

Rak szyjki macicy jest piątym w Europie nowotworem pod względem częstości zachorowań wśród kobiet. I choć zachorowalność na niego systematycznie spada, w Polsce liczba przypadków maleje jednak wolniej niż w innych krajach Unii Europejskiej. Dodatkowym problemem jest fakt, że w naszym kraju zarówno rak piersi, jak i rak szyjki macicy bywają często wykrywane w zaawansowanym stadium. To znacznie zmniejsza szanse na wyleczenie. Między innymi z tego powodu kobiety umierają w Polsce na raka częściej niż w innych krajach Wspólnoty.

Nowotwory są drugą przyczyną zgonów w Polsce. Te choroby atakują niemal w równym stopniu mężczyzn i kobiety. Tyle, że są to inne choroby. O ile mężczyźni najczęściej zapadają na raka płuc, o tyle u kobiet najczęściej występującym nowotworem jest rak piersi. To on stanowi 23 proc. wszystkich zachorowań pań na choroby z tej grupy i jest przyczyną 14 proc. zgonów.

Nie musi tak być. Kluczem do zmiany sytuacji są prowadzone na szeroką skalę badania profilaktyczne. Pozwalają one wychwycić nowotwory piersi we wczesnym stadium. Rozwojowi raka szyjki macicy można wręcz zapobiegać. Badania cytologiczne pozwalają bowiem skutecznie diagnozować stany przedrakowe. Zastosowane w tym momencie stosunkowo proste i nieinwazyjne leczenie skutecznie niweluje problem w zarodku.

Jak podaje Krajowy Rejestr Nowotworów, odpowiednia profilaktyka może doprowadzić do zmniejszenia umieralności na raka szyjki macicy nawet o 80 proc. Polska, choć wdrożyła zarówno „Populacyjny program profilaktyki raka szyjki macicy” jak i „Populacyjny Programu Profilaktyki raka piersi”, do takich wyników zmierza bardzo powoli.

Kluczem do powodzenia programów profilaktycznych opartych na badaniach przesiewowych jest namówienie do udziału w badaniach jak największej grupy osób spośród najbardziej zagrożonych zachorowaniem. By osiągnąć ten cel Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów realizuje projekt finansowany w ramach WRPO 2014+ pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023”. Partnerami projektu są Społeczna Fundacja „Ludzie dla Ludzi” oraz Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Jerzy Stępień PPL Panaceum ze Złotowa.