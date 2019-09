ZMIENIAMY WIELKOPOLSKĘ. Wielkopolscy seniorzy z rehabilitacją, pomocą, rozrywką i edukacją bliżej domu

Starzenie się społeczeństw to problem całej Europy. Polska nie jest tu żadnym wyjątkiem, choć z powodu stosunkowo małej liczby urodzeń w naszym kraju proces ten postępuje bardzo szybko. Obecnie osób starszych niż 60 lat jest w Polsce już 6,7 miliona. W samym tylko województwie wielkopolskim to rzesza osób licząca ponad 661 tysięcy. Co charakterystyczne, rośnie liczba najstarszych seniorów - tych, którzy ukończyli 80 lat. To 1,7 miliona osób w Polsce i ponad 126 tysięcy osób w Wielkopolsce.

Co więcej, jak informują demografowie, udział seniorów w społeczeństwie będzie przez cały czas rósł. To oznacza nie tylko rosnące koszty opieki zdrowotnej, z powodu schorzeń związanych z wiekiem, ale także konieczność zapewnienia osobom starszym opieki i pomocy w codziennych czynnościach. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga niestandardowych rozwiązań.