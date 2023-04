ZMIENIAMY WIELKOPOLSKĘ: Wielkopolska ekonomia społeczna z dobrymi widokami na przyszłość

Utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych to zasadniczy cel konkursu z nowej puli programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021- 2027.

Jeden OWES, jeden projekt

- Oczekujemy projektów kompleksowych, a więc łączących w sobie zarówno wsparcie finansowe na tworzenie i utrzymania miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, świadczenie usług prorozwojowych dla tych podmiotów oraz działania animacyjne. Trzeba jednak podkreślić, że 60 proc. pieniędzy, które są do podziału w konkursie zostanie przeznaczona na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy. W ramach tych środków zatrudnienie będzie mogła znaleźć aż 1001 osób z grup znajdujących się w trudnej sytuacji.

- Zdajemy sobie sprawę, że proces akredytacyjny wciąż trwa - mówi Milena Matysek. - Akredytacji nie wymagamy więc w chwili złożenia wniosku, będzie ona jednak warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie. Dla ośrodków składających wnioski istotne może być także to, że rozliczanie dotacji będzie prostsze. Dotacja na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy będzie rozliczana nie na podstawie szczegółowych kosztów, a według jednolitej stawki jednostkowej.

Gotowi do działania

- Od 15 lat budujemy przyjazne środowisko dla ekonomii społecznej i wspieramy jej podmioty - mówi Przemysław Piechocki, prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. - Od 2010 roku prowadzimy nieprzerwanie Ośrodek Ekonomii Społecznej. Obecnie pomagamy kilkudziesięciu podmiotom i współpracujemy z kilkunastoma gminami. Mamy więc duże doświadczenie i szerokie plany na przyszłość.

- Wśród spółdzielni, które wspieramy jest taka, która zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych i utrzymaniem czystości, inną, która na zlecenie gminy przygotowuje posiłki w ramach dożywiania w szkołach i zapewnia catering niesamodzielnym mieszkańcom okolicy, jest podmiot oferujący opiekunom osób zależnych opiekę wytchnieniową czy usługi rehabilitacyjne - mówi Przemysław Piechocki.

Od 21 kwietnia do 12 maja Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) mogą składać wnioski w konkursie na realizację kompleksowych projektów, których głównym założeniem jest sfinansowanie wsparcia na tworzenie i utrzymania miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.Kolejne elementy projektów to świadczenie różnego rodzaju usług, które pomogą im w rozwoju. Współfinansowane będą też działania reintegracji dla osób zatrudnionych, czyli pomoc w zdobyciu wiedzy i doświadczenia oraz zdolności do samodzielnego świadczenia pracy jak również umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych.Pieniądze przeznaczone na ten cel to łącznie z wkładem własnym ponad 123, 826 mln zł- Konkurs jest kierowany do akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - wyjaśnia Milena Matysek, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.Dotacja pozwoli więc pokryć sfinansować wyposażenie stanowiska pracy, konieczne dostosowanie go do potrzeb pracownika z niepełnosprawnością, a także jego wynagrodzenie przez 12 miesięcy. Jak wyjaśnia dyrektor Matysek, w ramach konkursu jeden OWES może złożyć wniosek na dofinansowanie projektu obejmującego jeden podregion z Wielkopolski. Tych ostatnich w naszym województwie jest pięć: kaliski, koniński, leszczyński, pilski oraz poznański wraz z Poznaniem. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez OWES akredytacji udzielanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.Wnioski w konkursie będzie można składać od 21 kwietnia do 12 maja za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 (LSI 2021+).- Kolejnym ułatwieniem dla wnioskodawców jest to, że w bieżącej perspektywie unijnej wnioski będą składane wyłącznie elektronicznie. Zniknął obowiązek dostarczania dokumentacji papierowej - podkreśla Milena Matysek.Zapowiada też, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w najbliższym czasie zorganizuje na platformie Zoom spotkanie dla przyszłych wnioskodawców, w czasie którego będzie okazja, by wyjaśnić wszelkie pojawiające się wątpliwości, zarówno dotyczące LSI 2021+, jak i samego konkursu.Jednym z podmiotów przygotowujących się do startu w konkursie jest Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej, działający od kilkunastu lat na terenie Wielkopolski Wschodniej.Jak podkreśla, kilkadziesiąt spółdzielni socjalnych, a także fundacje i inne przedsiębiorstwa społeczne, którym WOES pomógł powstać i które nadal wspiera, dziś dobrze radzą sobie na rynku. Dla kilkuset osób, w tym także zagrożonych wykluczeniem społecznym, które w nich pracują stały się sposobem na odnalezienie się na rynku pracy. Dotacja w ogłoszonym konkursie byłaby szansą dla kolejnych.- Dziś nie sposób jeszcze powiedzieć ile nowych miejsc pracy w ramach naszego projektu powstanie w już istniejących podmiotach, ile zaś w nowo utworzonych - zaznacza. - Podobnie jak robiliśmy wcześniej, zaczniemy od dokładnej diagnozy i określenia potrzeb w gminie, z którą będziemy współpracować. Jeśli działanie podmiotu ekonomii społecznej wpisuje się w zapotrzebowanie na określony rodzaj działalności uzyskujemy niejako podwójny efekt. Po pierwsze przedsiębiorstwo ma znacznie większe szanse poradzić sobie na rynku, po drugie gminie, na terenie której działa także zależy na jego rozwoju. Prowadzący je mogą więc liczyć na wsparcie także ze strony urzędników - podkreślaPrzykładów takich przedsiębiorstw, działających w różnych branżach jest wiele.Zwraca uwagę, że wyzwaniem dla przedsiębiorczości społecznej, jest odchodzenie Wielkopolski Wschodniej od gospodarki opartej na węglu. To oznacza dla wielu osób konieczność zmiany zawodu. Pierwsza jaskółka to Fundacja NRG SOLAR, wspierana przez WOES, zajmującą się montażem systemów energetyki odnawialnej. - Stworzyli ją byli pracownicy zakładów branży energetycznej - mówi Piechocki. - To jeden z możliwych kierunków rozwoju.