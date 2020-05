Zmieniamy Wielkopolskę. Zintegrowane centrum komunikacyjne w Wolsztynie wygląda coraz lepiej

Modernizacja dworca kolejowego w Wolsztynie to jedna z największych inwestycji prowadzonych w mieście. Nowoczesny dworzec zapewni Wielkopolanom komfortowy dojazd do pracy, szkół, centrów kultury oraz usług społecznych. Powstaje zajezdnia dla autobusów, busów oraz plac manewrowy sięgający do samego wiaduktu.

W skład zintegrowanego centrum komunikacyjnego wchodzą dworzec kolejowy i autobusowy z odpowiednim zapleczem takim jak kasy biletowe czy toalety. Część budynku pełnić będzie funkcje biurowe i usługowe. W obiekcie powstanie również kino, na którego budowę gmina także pozyskała środki zewnętrzne. Budynek dworca będzie pełnił funkcje towarzyszące obsłudze ruchu podróżnych, takie jak punkt informacji dla podróżnych, poczekalnia, czy część gastronomiczna na potrzeby przede wszystkim podróżnych.

Wartość inwestycji według zawartej umowy wynosi blisko 13 milionów zł.

