Żniwa 2023 to dramat, mówią rolnicy z Wielkopolski. Najpierw susza, teraz deszcz

Pogoda w tym roku zachowuje się jak rozkapryszone dziecko. Najpierw kilkumiesięczna susza i prognozowane gigantyczne straty w rolnictwie, a teraz ciągły deszcz i hołdy zbutwiałego zboża.

Pola wyglądają niczym krajobraz rodem z horrorów. Poprzewracane zboża, czarne i zbutwiałe kłosy. Część rolników nie zebrała nawet połowy swoich plonów, a niektórzy mówią, że nawet nie zdążyli wyjechać, ponieważ czekali za kombajnem.

-To jest jakiś dramat. Zdążyliśmy zebrać jedynie ułamek tego co powinniśmy, a to co zostało zostawia wiele do życzenia- mówi Pan Piotr, rolnik z powiatu obornickiego.