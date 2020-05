Zoo w Poznaniu: Kiedy otwarcie? Do ogrodu pójdziemy najwcześniej w połowie czerwca. Jednak część obiektów będzie niedostępnych

Póki co pracownicy zoo przesłali do poznańskiego sanepidu propozycje rozwiązań, jakie mogliby wdrożyć w swoich obiektach, by spełniały normy sanitarno-epidemiologiczne.

- Czekamy na wytyczne sanepidu. Nasze obiekty są specyficzne, różnią się od innych ogrodów. Co więcej mamy Stare Zoo przy ulicy Zwierzynieckiej i Nowe Zoo przy ul. Krańcowej. To podwójna praca, zwłaszcza, że na 120 hektarach Nowego Zoo jest wiele takich miejsc newralgicznych, wymagających ciągłego odkażania - mówi Małgorzata Chodyła.

Brakuje ludzi i środków na zabezpieczenie zoo

Rzeczniczka zoo wskazuje, że pracy w ogrodzie jest wiele, brakuje natomiast ludzi i środków.

- W punktach gastronomicznych sami ajenci muszą spełniać wymagania sanitarne. Natomiast wszystkie barierki, klamki, toalety, ogrodzenia, szyby, ławki pozostają w naszej gestii. Nie mamy tylu pracowników, nie mamy dodatkowych funduszy, a koszty, by sprostać wszystkim wytycznym są ogromne. To nie tylko kwestia zakupu płynów, ale też tego, kto to będzie robił. Dziś musielibyśmy zwiększyć zamówienie na wykonywanie usług przez firmę sprzątającą, ale też ochroniarską, by upilnować naszych gości - mówi M. Chodyła.