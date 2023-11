ZTM Poznań wysłuchał protestów pasażerów. Nie zmieni się trasa ważnej linii tramwajowej

Zarząd Transportu Miejskiego przyznaje, że chociaż większość proponowanych zmian rozkładu jazdy spotkała się z pozytywnym odbiorem mieszkańców, to "wiele kontrowersji wzbudził jednak zamiar zmiany trasy linii tramwajowej nr 15. Poza negatywnymi opiniami rad osiedli w tej sprawie wpłynęły do ZTM liczne zgłoszenia indywidualne. Złożona została także petycja podpisana przez blisko 7 tys. osób"...

Pisaliśmy ostatnio, że ZTM zapowiadał: „trasa na Grunwaldzie będzie obsługiwana czterema liniami (1, 6, 13 do Junikowa i 3 do Budziszyńskiej) – które w chwili obecnej w pełni odpowiadają zapotrzebowaniu pasażerskiemu, zmieniony zostanie przebieg linii nr 15. Tramwaj linii numer 15 zostanie skierowany z Osiedla Sobieskiego trasą PST, przez Kaponierę i zrewitalizowane centrum (Święty Marcin i Aleje Marcinkowskiego), a następnie pojedzie Kórnicką i Górnym Tarasem Rataj do pętli Unii Lubelskiej”. Jednak nie zgadzają się z tym pasażerowie: do ZTM trafiła 30 października petycja pt. "Sprzeciw wobec propozycji zmiany trasy tramwaju linii 15", podpisana przez 7060 osób. W związku z tym ZTM zmienił swój plan i pozostawia 15-tkę na trasie.