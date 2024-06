25 lat temu Jan Paweł II odwiedził Sanktuarium Maryjne w Licheniu Starym. Pamiętacie ten dzień?

Wylądował helikopterem o zachodzie słońca

- Usłyszałem, że mówicie do mnie „witamy ty leniu!”

Jan Paweł II do Lichenia przybył helikopterem 6 czerwca 1999 roku o zachodzie słońca. Pod bazyliką czekał na niego tłum wiernych. Gdy Papież stanął na schodach świątyni wszyscy wołali: „Witamy w Licheniu!”. On im odpowiedział:

Zwiedzanie bazyliki i nabożeństwo

W niedzielę 7 czerwca, z samego rana Papież przyjechał do bazyliki, którą zwiedził, nim odprawił nabożeństwo. Ojciec Święty pobłogosławił budujący się kościół oraz zebranych na placu pielgrzymów. Po uroczystości poleciał do Bydgoszczy i Torunia, aby wieczorem wrócić na nocleg do Lichenia.