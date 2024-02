Awantura o wypłaty w Urzędzie Miasta Poznania. Księgowe mają dość: Nie szanuje się nas, ani naszej pracy

W pracy kobiety muszą zmagać się z wieloma problemami – brakiem szacunku, dziesiątkami dokumentów, wieloma różnymi programami czy dwoma komputerami. Jeden z nich przez większość miesiąca leży w szafie. Po co aż dwa?

– przekazuje w rozmowie z nami Monika.

- Miasto kupiło każdej placówce komputery po sześć tysięcy złotych. Podczas zakupu otrzymaliśmy pismo z miasta, że mogą one być wykorzystane tylko do celów sprawozdawczości. To nie jest tak, że ja ze swojego programu księgowego zaciągnę to co mam tam wprowadzić. Tylko tu księguję, tu robię sprawozdanie, po czym przepisuje ręcznie do następnego programu. Jak mamy się nie mylić?