Części zamienne do czołgów Abrams mogą być produkowane w Poznaniu. Podpisano ważną umowę

- W procesie tworzenia Centrum będą brały udział koncerny amerykańskie i Spółki należące do PGZ, które mają zostać włączone w łańcuch dostaw producentów amerykańskich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele koncernów amerykańskich, tj.: Allison Transmission, BAE Systems, Honeywell, Raytheon, L3Harris, Leonardo DRS, Lockheed Martin, a także Spółki z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Celem współpracy jest zabezpieczenie potrzeb logistycznych użytkowanego sprzętu amerykańskiego, w pierwszym etapie Sił Zbrojnych RP, a w przyszłości wojsk US Armed Forces stacjonujących w Polsce, Europie Centralnej i Wschodniej i innych krajach europejskich

Polscy czołgiści szkolą się na czołgach M1A1 Abrams należących do wojsk amerykańskich. W tym tygodniu jednak powinny do naszego kraju dotrzeć pierwsze zakupione przez nas Abramsy, a także wozy zabezpieczenia technicznego M88 Hercules. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu przygotowują się do obsługi Abramsów i Herculesów, biorą też pod uwagę produkcję części zamiennych do nich.