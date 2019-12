Dobra wiadomość dla kierowców! Most Lecha w Poznaniu przejezdny od 12 grudnia

- Zbudowany na początku lat 50. ubiegłego stulecia stary, siedmioprzęsłowy most miał niespełna 12 metrów szerokości i dysponował dwoma pasami ruchu. Nowy - trójprzęsłowy, bez podpór w nurcie rzeki - jest o 5 metrów szerszy, co pozwoliło nie tylko na uruchomienie trzeciego pasa ruchu, lecz również zbudowanie szerszego chodnika i dwukierunkowej ścieżki rowerowej – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu Poznańskich Inwestycji Miejskich.

- Obiekty o stumetrowych przęsłach – takich jak w przypadku nowej północnej nitki mostu Lecha - nie powstają zbyt często. Rzadkością w Polsce jest również stosowanie konstrukcji zespolonej od góry i od dołu. To jeden z pierwszych mostów o takiej konstrukcji i parametrach w Wielkopolsce i na terenie kraju - mówi Justyna Litka, prezes PIM. Dodaje, że nowy most powinien przy właściwym użytkowaniu powinien posłużyć minimum 100 lat.

Do budowy nowej nitki mostu Lecha zużyto około 2,5 tys. ton stali i 7 tys. metrów sześciennych betonu. Przedstawiciele PIM zwracają uwagę na kilka szczegółów technicznych, które sprawiają, że jest to dość niecodzienna konstrukcja w skali całego kraju.

To że most Lecha od czwartku 12 grudnia będzie przejezdny, nie oznacza zakończenia wszystkich prac. Na te wykończeniowe, które nie będą już uciążliwe dla użytkowników mostu, wykonawca ma czas do czerwca 2020 roku. Deklaruje jednak, że zrobi wszystko, by ukończyć je wcześniej. Kluczowa będzie pogoda.