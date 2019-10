Drogowcy się uwijają. Północna nitka mostu Lecha w Poznaniu gotowa jeszcze w tym roku [ZDJĘCIA]

Obecnie cały ruch kołowy prowadzony jest południową nitką, co powoduje jej szybsze zużycie niż w czasie normalnej eksploatacji. Dlatego planowana jest już wymiana nawierzchni na niej. Oczywiście już po uruchomieniu nitki północnej.

Nowy most ma długość blisko 236 metrów, jest dostosowany do większych obciążeń, poprowadzone są nim trzy pasy jezdni o szerokości 3,5 m każdy, ścieżka rowerowa o szerokości 2 m oraz chodnik o szerokości 1,5 m. Do budowy północnej nitki wykorzystano około 7 tys. mkw betonu, a także około 2,5 tys. ton stali.

- W przetargu zakładano, że wykonawca będzie miał 730 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy na wykonanie prac – informuje miasto.