Dwie baterie rakiet Patriot już w Polsce. Dostawa była planowana za kilka miesięcy

Podczas konferencji prasowej z polskim prezydentem Andrzejem Dudą w Warszawie, wiceprezydent Kamala Harris poinformowała, że zapowiadane wcześniej amerykańskie uzbrojenie właśnie dotarło do naszego kraju.

"Mogę dzisiaj ogłosić, że dostarczyliśmy systemy Patriot do Polski. W ten sposób demonstrujemy nasze zaangażowanie w bezpieczeństwo naszych sojuszników, w szczególności Polski w tym właśnie czasie" - powiedziała Kamala Harris.

Amerykańskie systemy rakietowe służą do zwalczania sił powietrznych oraz pocisków przeciwnika. Składają się z dwóch wyrzutni. Każda z nich ma 16 rakiet, które mogą dolecieć na odległość około 100 kilometrów.

W ostatnich tygodniach, gdy Rosja najpierw przygotowywała się do inwazji na Ukrainę, a potem zaatakowała ten kraj, Stany Zjednoczone wysłały do Polski niemal 5 tysięcy żołnierzy. To oznacza, że łączna liczba amerykańskich wojsk w Polsce jest bliska 10 tysiącom.

Wiceprezydent Kamala Harris kolejny raz zapewniła w Warszawie, że USA będą bronić sojuszników, gdyby zaszła taka potrzeba.