Fundacja Redemptoris Missio od samego początku angażowała się w pomoc Ukrainie. Jak wyglądała wasza pomoc przez te dwa lata? Byliśmy obecni na Ukrainie praktycznie od pierwszych dni wojny. Pierwszy transport wysłaliśmy w marcu - wtedy był to sprzęt szpitalny. Przekazywaliśmy też opatrunki. Przeprowadziliśmy również wspaniałą akcję polegającą na zbiórce świec, które następnie trafiły do ludzi, którzy zostali w piwnicach w Izium. Zebraliśmy też dla nich ciepłe ubrania i śpiwory - wszystko zupełnie nowe. Udało nam się też w zeszłym roku w lipcu przesłać karetkę od szpitala w Wolsztynie. Łącznie wysłaliśmy blisko 10 transportów, na które składało się kilkadziesiąt ton pomocy humanitarnej.

I od tego czasu nieprzerwanie pomagacie. Czy wszystko przebiega bez problemów? Teraz jest nieco trudniej, ponieważ jakiś czas temu wprowadzone zostały spore obostrzenia, jeśli chodzi o pomoc humanitarną. Wynika to z tego, że niestety działy się tam dziwne rzeczy. Na przykład Rosjanie podszywali się pod humanitarystów i w ten sposób dostawali się do wiosek pod pretekstem pomocy, a de facto zabijali ludzi. Dlatego nie jest teraz tak łatwo z tą pomocą dostać.

Jak wam się to udaje?

Dzięki wspomnianej współpracy z ks. Rafałem Zborowskim, który działa tam na miejscu. To dzięki niemu ta pomoc dociera gdzie trzeba i jest dużo prostsza.

Wiele mówi się o tym, że my, Polacy już zapomnieliśmy o konflikcie za naszą wschodnią granicą, że nie jesteśmy już tak aktywni, jak wcześniej. Czy pani również zauważa ten spadek wsparcia dla Ukrainy?

Niestety tak. Nam, jako fundacji, coraz trudniej jest pozyskać pomoc. Ludzie nie są już tak chętni do tego, jak byli na początku, brakuje darczyńców. Wpływa na to oczywiście wiele czynników. Na szczęście nasze chęci się nie zmieniły i nadal bardzo chcielibyśmy pomagać. Jednak teraz przy tej pomocy, którą wysyłamy, korzystamy głównie z zasobów, które mieliśmy już wcześniej zebrane, albo z naszych kontaktów w szpitalach.